Figuccia: La barzelletta di Orlando dei 30 Km/orari per scongiurare il rischio sul ponte Corleone, non regge più

“Alla luce dei recenti fatti drammatici accaduti a Genova assume priorità assoluta nell’agenda politica cittadina mettere in sicurezza il ponte Corleone, infrastruttura che consente l’attraversamento del fiume Oreto nella Città di Palermo”.

A dichiararlo è Vincenzo Figuccia Deputato regionale e leader del movimento sicilianista CambiAmo la Sicilia . “Il ponte in questione, attraversato ogni giorno da migliaia di autoveicoli provenienti da ogni parte dell’Isola, risulta essere un nodo fondamentale per la mobilità cittadina e non solo.

Le condizioni di logoramento dei pilastri, impongono operazioni di manutenzione straordinaria non più rinviabili.

Le corsie laterali del ponte, – prosegue Figuccia – già particolarmente strette, si interrompono bruscamente per confluire, in modo irregolare, su quelle centrali. Una situazione inaccettabile che crea da troppo tempo caos alla viabilità cittadina, mettendo a rischio l’incolumità di automobilisti, motociclisti e ciclisti.”

“A peggiorare ulteriormente le cose – continua Figuccia – è l’abbassamento della velocità (da 50 a 30 km all’ora), in corrispondenza del ponte, imposto dal Comune di Palermo, al solo scopo di fare cassa con le contravvenzioni che, portano gli automobilisti a brusche e pericolose frenate. Un provvedimento insufficiente, perché nessuno chiarisce cosa accadrebbe se gli automezzi in prossimità del ponte, soprattutto nel caso di camion o grossi mezzi di autotrasporto, non riuscissero ad abbassare notevolmente la velocità, per incuria o distrazione, forzando la frenatura. Un provvedimento tampone dunque, voluto dal Sindaco Orlando paragonabile ad una barzelletta che, non riesce a fare ridere nessuno però.”

“Il progetto di raddoppio della careggiata del ponte, soluzione ampliamente condivisa in quanto avrebbe risvolti positivi sulla viabilità, presentato nel mese di aprile dal Comune ad oggi non è stato neanche lontanamente avviato.” – sottolinea il parlamente dell’ARS –

“Nelle prossime ore presenterò un’interrogazione parlamentare per fare chiarezza sui lavori che il Comune intende effettuare per mettere in sicurezza il ponte Corleone e scongiurare pericoli per l’incolumità delle migliaia di persone che ogni giorno lo attraversano” – Conclude Figuccia-

