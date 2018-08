E’ online la guida The WineHunter Award: Helmuth Köcher svela i nomi dei vincitori degli award Rosso e Gold e i candidati all’award Platinum

Da oggi disponibile online la guida The WineHunter Award.La prestigiosa guida alle eccellenze enogastronomiche italiane selezionate dall’instancabile “cacciatore” e patron del Merano WineFestival Helmuth Köcher, è consultabile online gratuitamente.

Oltre 2.500 etichette hanno ricevuto l’Award su più di 5.000 inviate per la selezione. E oltre 400 i prodotti gastronomici che si sono aggiudicati l’Award Rosso e Gold. C’è grande attesa per conoscere chi saranno i candidati The WineHunter Award Platinum. Merano, 16 agosto 2018 – È da oggi online la guida The WineHunter Award consultabile gratuitamente sul sito award.winehunter.it. Competenza ed esperienza alla base della “caccia al miglior vino e prodotto gastronomico” del WineHunter Helmuth Köcher, presidente e fondatore del Merano WineFestival (9-13 novembre 2018). Una ricerca costante intrapresa assieme alle sue commissioni d’assaggio, confermata dal sempre crescente numero di prodotti inviati in degustazione, e che proclama solo le migliori aziende enogastronomiche che parteciperanno all’esclusiva kermesse altoatesina. Degli oltre 5.000 vini degustati, poco più di 2.500 sono entrati a far parte della guida; tra questi vini eccellenti 54 sono candidati all’Award PLATINUM, il marchio più importante della selezione, assegnato ai vini che si sono distinti per eccellenza e unicità. L’Award ROSSO è assegnato ai vini con un punteggio da 88 a 89,99 su 100; il GOLD a quelli con un punteggio da 90 a 94,99 e infine il PLATINUM premia chi ha ottenuto più di 95 punti su 100 e oltre. I vincitori del PLATINUM sono sveltati solo nei giorni del Merano WineFestival. Non solo vino; la guida The WineHunter Award seleziona anche le eccellenze gastronomiche. Helmuth Köcher seleziona in tutta Italia produzioni di assoluta qualità, piccoli e grandi manufatti degli artigiani del gusto, inseriti nella guida online. La guida è veloce, intuitiva e progettata per una navigazione lineare anche con tablet e smartphone. Mediante il menu laterale è possibile filtrare i prodotti presenti in base alla Tipologia, Denominazione, Regione, Award. Per il WineHunter Helmuth Köcher “Excellence is an attitude” ossia la sua visione del mondo del vino è rappresentata dall’eccellenza è in quest’ambito secondo lui è descritta da un’opera d’arte considerata un capolavoro indiscusso della pittura mondiale nei secoli: Il Giardino delle Delizie, trittico del pittore fiammingo Hieronymus Bosch operante nella seconda metà del 1400. Nel capolavoro artistico sono affiancati da un lato Il Paradiso Terrestre con la creazione di Adamo ed Eva e dall’altro L’Inferno Musicale, nel mezzo raffigurazioni che fanno pensare al purgatorio. Per Helmuth Köcher l’opera possiede la forte espressione della sua visione del mondo del vino e rappresenta un parallelo col metro di giudizio con cui egli stesso attribuisce valore ai prodotti che degusta. «L’opera rappresenta ciò che io cerco in un vino» spiega Köcher. «Nel quadro si distinguono tre fasce che possono essere paragonate ai vari livelli di riconoscimento che esprimo grazie a The WineHunter Award. Quando mi trovo di fronte ad un vino con una sua particolarità e che trasmette una serie di emozioni, ma che tuttavia non ti permettono di definirlo bene, questo è un vino che non rientra nell’Award. L’attribuzione del riconoscimento inizia quando si iniziano a distinguere i dettagli e le finezze (Award Rosso); poi, più si sale, si arriva alla qualità (Award Gold) e all’eccellenza, al Paradiso Terrestre (Award Platinum). Ma non bisogna dimenticare che si può anche cadere nell’Inferno Musicale, quando un vino ha dei problemi o non è di qualità. Il Trittico delle Delizie per me rappresenta il mondo delle eccellenze e lo storytelling con cui si può spiegare l’intera filosofia di The WineHunter»

Com. Stam.Ric. Pubbl.