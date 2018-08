Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia”: Termini Imerese, visita guidata al Castello

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà giovedì 16 agosto 2018 alle ore 21,30 la visita guidata al Castello di Termini Imerese (PA).

Sin dalla sua nascita la città di Termini Imerese si lega in maniera inscindibile al suo Castello, una delle fortezze strategicamente più importanti dell'Isola, ma della quale rimangono soltanto labili tracce. Il castello, che resistette strenuamente ad assedi (come quello emblematico del 1338 che portò alla quasi totale distruzione della città), dopo il 1860 finì per essere smantellato dagli stessi abitanti di Termini. A tutto ciò si aggiunse l'apertura di numerose cave di pietra calcarea legate soprattutto ai lavori di realizzazione dell'erigendo molo di sopraflutto del porto, comportarono pesantissime modifiche di questa area con la scomparsa di alcune grotte delle quali non rimangono vestigia. Oggi nulla rimane della torre principale della fortezza, della vasta piazza d'armi, della chiesa di S. Ferdinando, del ponte levatoio e di tante altre strutture che caratterizzavano l'antico maniero. L'itinerario si propone proprio di riscoprire la storia di questo fortilizio, di evidenziare le tracce rimaste della sua esistenza millenaria e di tratteggiare le modifiche prodotto dall'uomo sulla formidabile ed imprendibile rocca. La visita sarà guidata dal geologo e storico locale Antonio Contino, mentre Giusy Giardina leggerà dei brani tratti dagli scritti di Idrisi e Camillo Camilliani.

foto Castello di Termini Imerese di notte.

