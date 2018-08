Morte Rita Borsellino, Sinistra Comune: “è stata un faro per chi ha scommesso nella trasformazione della Sicilia.”

Palermo – “Rita Borsellino è stato un faro nelle notti buie siciliane, un punto di riferimento per una generazione politica che ha continuato a scommettere sulla trasformazione della Sicilia attraverso un impegno militante, nella società civile e nei partiti.

Nell’esprimere le condoglianze alla famiglia vogliamo ringraziare Rita per quello che ha insegnato e donato alla nostra terra. Il patrimonio di idee e di lotta rimarranno come viatico per il nostro impegno quotidiano.”

Comunicato dei consiglieri comunali di Sinistra Comune: Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando, Marcello Susinno.