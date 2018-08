L’Istituto Alberghiero di Palermo compie 60 anni – Il 26 ottobre a palazzo Jung un evento fra passato, presente e futuro

L’Istituto Alberghiero di Palermo, il primo in Sicilia, compie 60 anni. Vide la luce nel 1958 sotto la denominazione di Ipas (Istituto Professionale Alberghiero di Stato) e la sua prima sede era a Palazzo Jung in via Lincoln, già di proprietà dell’Ente provinciale per il turismo, poi passato alla Provincia, oggi Città Metropolitana.

In occasione di questo anniversario, il prossimo 26 ottobre a Palermo un comitato formato da ex docenti ed alunni organizza una giornata dal tema “Istruzione e formazione alberghiera, professionalità, realtà e prospettive future” che si propone di ripercorrere questi 60 anni, attraverso testimonianze e ricordi, per riaffermare il ruolo e la vitalità dell’istruzione alberghiera ai giorni nostri e guardare al suo futuro. L’evento si svolgerà presso lo storico palazzo Jung in via Lincoln, prima sede del glorioso Ipas, con inizio alle 9.

Un’istituzione, l’Istituto Alberghiero di Palermo, che in questi decenni ha rappresentato un punto di riferimento importante nel panorama socio-economico non solo siciliano e ha fatto da apripista alla nascita in Sicilia di tanti istituti professionali alberghieri. A Palermo, oltre all’Alberghiero Paolo Borsellino di piazza Bellissima, sono presenti l’Alberghiero Cascino e l’Alberghiero Pietro Piazza. Gli organizzatori dell’evento del 26 ottobre sono i professori Luciano Burriesci, Antonio Collesano, Giovanni Garofalo, Saverio Avvento e Mario Puccio.

“ I nostri Istituti – sottolineano gli organizzatori – hanno formato migliaia di ragazzi, appartenenti a tutti i ceti sociali, che si sono affermati nel mondo del lavoro, anche ad alti livelli, distinguendosi per capacità professionali e rispetto di regole e modelli comportamentali. La scelta di intitolare nel 1994 il primo Istituto Alberghiero siciliano alla memoria del Giudice Paolo Borsellino, ha voluto così suggellare quel binomio di professionalità e legalità, che ha costituito in questi 60 anni un caposaldo dell’Istituto Alberghiero e rappresenta la base per un futuro sempre migliore”.

All’evento del 26 ottobre, parteciperanno dirigenti, docenti ed ex docenti ed ex allievi e allievi dell’Istituto, oltre che le principali autorità civili e militari cittadine.

