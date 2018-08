Infrastrutture Sicilia, Mancuso (FI): “Il disastro di Genova fa capire che gli investimenti in infrastrutture sono sempre pochi rispetto a quello che c’è da fare”

Palermo “Il ferragosto 2018 deve servire a farci riflettere su quanto sia importante pensare alla Sicilia in tema di ristrutturazione. Il disastro di Genova oltre ad unirci al dolore delle famiglie delle vittime deve darci il coraggio di reagire”. Così l’on. Michele Mancuso, del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars.

“Le Infrastrutture – continua il Deputato – non sono più solo speranza di sviluppo, sono anche certezza di futuro. Dobbiamo fare il possibile per essere attuali e soprattutto efficienti. La Sicilia merita attenzione più che mai. Il nostro prossimo nemico si chiama cemento! Quanto resisterà? Saremo capaci di dare ai nostri i giovani strade certe? Il Governo regionale, quello nazionale, la politica tutta non può permettersi incertezze. Gli investimenti in infrastrutture sono sempre pochi se pensiamo a quello che c’è da fare”.

“Niente populismo niente chiacchiere – conclude Mancuso. Servono certezze e il Governo regionale, il Parlamento tutto devono dare il primo esempio con la concretezza dell’azione”.

