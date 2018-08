Formia Festival dello Street Food

Dal 16 al 19 agosto la Typical Truck Street Food trasformerà Formia nella capitale del cibo da strada e dell’artigianato. Dopo i grandi successi in giro per l’Italia, il festival Street Food e Artigianato approderà finalmente, grazie anche al patrocinio del Comune, nel cuore di Formia, in piazza della Vittoria.

La coloratissima carovana accenderà la festa sulla splendida terrazza vista mare dando vita ad un evento unico. 15 Street-Chef “ON THE ROAD”, accuratamente selezionati, daranno vita ad un vero e proprio villaggio del gusto. Circa 30 stand di artigiani arricchiranno il festival dedicato al buon cibo ed alla creatività. Le attrazione al Festival Street Food targato TTS-FOOD non finiscono mai. Dalle ore 17:00″THE MAGIC APERITIF” aspettando il tramonto. Tra stuzzichini appena sfornati, birra artigianale Cruda e mojito, accompagnati da musica lounge e suggestivi FIRE SHOW si trascorreranno momenti magici. Musica, arte e giochi di fuoco. Spettacoli emozionanti e fiabeschi. Nei quattro giorni la Compagnia del Circus Village con i suoi artisti di strada e circensi vi stupiranno con tanti momenti suggestivi e formidabili performance. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, palloncini, bolle di sapone giganti e tanti giochi da fare in famiglia. Attrazione principale l’ottimo cibo da strada. Gli street chef vi proporranno delizie per tutti i palati, Hamburger gourmet; Scottona sfilacciata; Arrosticini di pecora, salsiccie e broccoletti, carciofo alla giudia; Cuoppi di pesce fritto, hamburger di tonno e pesce spada, tortini di pasta al salmone, spiedini di pesce, ostriche e prosecco. Ottime materie prima da tutte le regioni d’Italia: dalla Puglia, bombette di Cisternino, panino con polpo e pomodori secchi; Supplì classici, vegani, alla gricia, alla matriciana, all’induja e tanti altri gusti; Pasta alla Buttero, con salsiccia, porcini e panna, mantecata dentro una forma di Parmigiano Reggiano; Olive e cremini ascolani; Pizza fritta; pistacchio e cassatine; Patate e pollo fritti sul posto; La vera Paella Valenciana accompagnata da ottima sangria; Verdure alla griglia e salse fatte in casa; bombe e ciambelle calde, tiramisù artigianale espresso, aragoste, paste sfornate e farcite al momento, pasta di mandole, waffle caldi e molto altro ancora.

Saranno 4 giorni di Festival all’insegna del sano divertimento. Un evento unico dedicato a tutti. Ideale per le famiglie, per grandi e piccini… e soprattutto ottimo cibo di strada.

INGRESSO GRATUITOGiovedì 16 dalle 17:00 alle 24:00

Venerdì 17 dalle 17:00 alle 24:00

Sabato 18 dalle 17:00 alle 24:00

Domenica 19 dalle 17:00 alle 24:00

