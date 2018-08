Consigliere Gaspare Drago capogruppo “FI-Udc-Salvo Pogliese Sindaco” nella V municipalità

Nel corso della prima seduta post-insediamento della V municipalità di Catania, il consiglio di quartiere, attraverso il suo presidente Angelo Patanè, ha nominato vice presidente della circoscrizione Salvo Anastasi.

Nel corso della medesima seduta è stato selezionato Gaspare Drago come capogruppo della Maggioranza “Forza Italia-Udc-Salvo Pogliese Sindaco” mentre il consigliere Gianluca Guerrera ricoprirà la carica di vice. “Per me si tratta di un grande onore- afferma Drago-un incarico di grande prestigio che mi riempie di orgoglio e al tempo stesso mi sprona a dare sempre il massimo per il bene di un territorio che dal viale Mario Rapisardi passando per Monte Po e Nesima presenza grandi problemi di vivibilità e sicurezza. Con l’amministrazione centrale c’è massima sinergia e questo nel breve, medio e lungo periodo porterà enormi vantaggi all’intera V municipalità”.

