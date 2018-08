Clown Senza Frontiere a Terrasini

Giorno 16 Agosto 2018 dalle ore 18.30 i Clown dell’Ass. Clown Senza Frontiere, associazione di volontariato che opera nel campo della clownterapia, si esibiranno lungo le strade di Terrasini a partire dal Lungomare Peppino Impastato presso la scritta LOVE, passando per Piazza Falcone e Borsellino, fino ad arrivare alla Piazza Duomo.

I clown, con acrobazie e performance circensi, regaleranno un sorriso a tutti e condivideranno la loro idea di speranza e ottimismo. Gioia, amore e sorrisi sono le più forti armi per cambiare il mondo, per un mondo senza confini, dove non vi siano stranieri, ma solo viandanti.

L’evento è promosso da Casa del Limone Lunare Trappeto, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato Onlus e dal Comune di Terrasini.

Com. Stam.