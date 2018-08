Arduino; Forza Italia. L’Ospedale Buccheri La Ferla va in ferie. Intervenga l’assessore Razza

Ad agosto l’ospedale Bucchieri La Ferla chiude…con buona pace di chi sta male. Questo ospedale probabilmente è sicuro che nessuno avrà bisogno di loro…quindi possono stare sereni e pacifici .

Lo rende noto Nicola Arduino coordinatore di forza italia 4.

Già gli ospedali in Sicilia e a Palermo , vivono in situazioni di disagio che ormai tutti conoscono…se in questo periodo un ospedale come Bucchieri La Ferla chiude ,con tutta l’utenza che si ci reca…come possono supplire gli altri ospedali che avranno anche loro personale in ferie ? Questa sanità non vuole migliorarsi…o probabilmente chi sta ai vertici ….non sono capaci di stare vicino alla gente e ai malati.Spero e mi auguro conclude il forzista ,che possa intervenire l’Assessore regionale alla Sanità.

