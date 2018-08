Tatuaggi e discriminazioni sul lavoro. Il tattoo troppo spesso una barriera verso la conquista di un posto di lavoro. Solo in America la situazione sta cambiando e pare non generi più discriminazioni. In Italia ancora un tabù

Presentarsi ad un colloquio di lavoro non è mai facile, ma per coloro che sono tatuati diventa una vera e propria incognita perché troppo spesso un innocuo tattoo può rappresentare una vera e propria barriera per la conquista della tanta agognata nuova occupazione. Qualunque sia l’impiego ambito, bancario o commesso, cameriere o manager, è più che probabile che ciascuno di noi tenga ben nascosto sotto la camicia il tatuaggio che dall’avambraccio si allunga verso il polso: per fare buona impressione, almeno la prima. Poi, buona fortuna. La paura di essere giudicati negativamente, e in questo modo perdere opportunità professionali, è ancora grande; e spesso tutt’altro che infondata. Eppure, qualcosa pare proprio stia cominciando a cambiare. Se negli Usa, infatti, iniziano addirittura a venire apprezzati; tanto che non solo il 40% dei giovani li sfoggia, ma anche il 20% degli adulti, per esempio in Giappone costituiscono ancora un vero e proprio tabù in certi luoghi, dove addirittura nella maggior parte delle piscine permane il divieto d’ingresso, a meno di riuscire a coprire i tatuaggi con un cerotto. In Italia, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la situazione non è molto cambiata nel corso degli anni e la presenza di un tatuaggio ben visibile rimane ancora un elemento di valutazione negativa in molti ambiti, specialmente in quelli nei quali è importante il rapporto con l’utenza o la clientela. Una scriminante non tollerabile in un paese civile che non può che essere combattuta sul piano sociale, stante la discrezionalità che i datori di lavoro possono opporre al momento dell’assunzione. È chiaro però che un’eventuale mancata conferma nel posto di lavoro a seguito del periodo di prova o un licenziamento sol perché si era nascosto il tattoo sotto la camicia potrà essere motivo d’impugnazione innanzi al giudice del lavoro per violazione del principio di non discriminazione.

Giovanni D’AGATA

Com. Stam./foto fonte “Sportello dei Diritti”