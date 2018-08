Photographic workshop with Tatsuo Suzuki & Tadashi Onishi in Trieste, Italy

Tatsuo Suzuki e Tadashi Onishi, ospiti d’onore del Trieste Photo Days per la workshop/exeperience fotografica a quattro mani nell’ambito del festival. Sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018 i fotografi giapponesi, ospiti d’onore del Trieste Photo Days per la mostra VoidTokyo , terranno un esclusivoa quattro mani nell’ambito del festival.

Sarà un’occasione unica e imperdibile per passare un weekend a fianco di due grandissimi artisti per osservare da vicino il loro metodo di lavoro “orientale”, molto diverso dal nostro approccio alla fotografia: un metodo basato sull’ossessione maniacale per il dettaglio e il duro lavoro, senza però tralasciare la creatività e il colpo d’occhio.

Il workshop/experience si svolgerà presso Photoscaglia Studio (ex Lux Art Gallery – Via De Rittmeyer, 7/A – Trieste) e in esterni, per le strade del centro città. Per poter fruire al meglio dell’esperienza è consigliata una discreta conoscenza dell’inglese.

A breve comunicheremo le quote d’iscrizione, nel frattempo potete pre-iscrivervi mandando una mail ainfo@triestephotodays.com. I posti sono limitati, consigliamo di affrettarvi!