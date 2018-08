“Notti di BCsicilia”. Bompietro, visita guidata al M.A.V. Museo Archeologico Virtuale

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà oggi,lunedì 13 agosto 2018 alle ore 21,30 la visita guidata al M.A.V. Museo Archeologico Virtuale.

L‘appuntamento è in via Facitelli a Bompietro. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con il M.A.V. e con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Per informazioni: Tel. 091.8112571 – 346.8241076 – Email: segreteria@bcsicilia.it – Facebook: BCsicilia – Twitter: BCsicilia.Il M.A.V. Bompietro (Museo Archeologico Virtuale), a soli 8 minuti dall’autostrada A 19 (Palermo-Catania), uscita Irosa, è una vera e propria macchina del tempo in cui il visitatore diventa protagonista del la storia degli ultimi cinquemila anni grazie a 700 mq di esposizione e 40 installazioni realizzate con le più innovative tecnologie.Al M.A.V. Bompietro, l’unico museo di archeologia virtuale e interattiva al mondo, l’archeologia diventa alla portata di tutti ; visori virtuali, ologrammi e piattaforme interattive di ultimissima generazione fanno in modo che reale e virtuale si fondano e si incontrino, facendo capire il vero modo di apprendere divertendosi rendendo protagonisti i visitatori della vita della’antichità, soprattutto di quei siti archeologici che oggi non sono fruibili!Il visitatore può passeggiare tranquillamente in città di oltre tremila anni fa, partecipare alle ronde di un castello medievale, incontrare i soldati che lì risiedono, divenire archeologi virtuali, entrare negli ologrammi di reperti antichissimi, e compiere tante altre esperienze mai viste prima.

foto reperto virtuale al MAV.

Com. Stam.