Aquarius. Orlando “Governo sempre più vergogna”

“Il governo guidato dalla Lega si conferma sempre più motivo di vergogna, impegnato a fare la propria politica sulla pelle di donne e bambini.

Mentre di fatto si istigano le marinerie a venire meno agli obblighi morali e legali di soccorso in mare, coloro che a questi obblighi non si sottraggono vengono additati e criminalizzati.

Agli amici della nave Aquarius rivolgiamo l’invito a non fermarsi e confermiamo la disponibilità di Palermo e delle sue strutture ad accogliere coloro che sono a bordo della nave.Palermo e la Sicilia non si sottraggono al proprio dovere e non tradiscono la propria storia.”Lo ha dichiarato Leoluca Orlando.

