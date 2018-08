Agricoltura, Figuccia: arrivano 235 milioni per i giovani siciliani

“Abbiamo finalmente raggiunto un risultato importante per uno straordinario settore, pilastro del modello di sviluppo per la Sicilia che vogliamo.

Grazie al contributo a fondo perduto, mille imprese potranno avviare l’attività agricola a partire da diversi angoli della Sicilia. Giovani aziende e agricoltura sarà così un binomio fondamentale su cui continuare ad investire.Dopo tanto impegno, arriva finalmente la graduatoria per i fondi del programma di sviluppo rurale 2014/2020: verranno così spesi 235 milioni destinati a giovani imprenditori siciliani che vogliono avviare nuove imprese e tornare nelle campagne. È un primo risultato ma nei prossimi mesi occorrerà fare ancora di più, senza lasciare un solo euro non speso come troppo spesso è accaduto in passato. Sono davvero soddisfatto perché ritengo che il futuro della nostra terra passi dalla capacità e volontà di investire in agricoltura. Comprendo che questo richiede enormi sacrifici non sempre in linea con l’illusione di una società consumistica che brucia tutto con enorme rapidità. Ai giovani voglio dire di crederci. La Sicilia è una terra meravigliosa e un ritorno alle origini può regalare grandi emozioni, una vita sana e importanti soddisfazioni economiche” – Così conclude Vincenzo Figuccia leader del movimento Sicilianista #CambiAmolaSicilia e deputato regionale dell’UDC.

Com. Stam.