4°Notte Bianca a San Mauro Castelverde

Fervono i preparativi per la Notte Bianca a San Mauro Castelverde, giunta alla sua 4° edizione, il via alle ore 18:00 con lo sport, Fitness per tutti con Veronica Castagna, la partenza è prevista al Piano San Mauro per poi raggiungere la parte alta del Borgo, dove sarà possibile eseguire esercizi ed attività fisica.

L’arte avrà la sua centralità con la mostra collettiva, inaugurata qualche settimana fa, con gli artisti: Giacomo Di Marco, Giorgio Anzaldi, Liria Ribaudo, Mauro Carmelo Scacciaferro, Pietro Cordici, Roberto Giacchino, al Salone Badia, tra pittura e scultura sarà possibile ammirare le loro opere. A seguire, per le 19:30 in Piazzetta Martiri Ungheresi l’intrattenimento musicale con Stefania Costanzo. Al Piano San Mauro atteso l’arrivo del gruppo di giovani “Amistà”, che faranno ballare a ritmo di liscio il pubblico, a partire dalle ore 21:30. La “Big Reunion“, composta dai noti ed amati dj: Toty Caruso, Daniele Valenziano, Tin Tarantino con l’animazione di Ludwick, faranno il loro ingresso alle ore 24:00 nel Palco del Piano San Mauro. A partire dalle 2.00 di notte la “Bruschetta Party” e dopo l’Anguriata per allietare il palato e trascorrere la notte insieme. Sul finire i dj locali Dennis e Samuele a chiudere ed aspettare l’alba insieme. L’appuntamento è per lunedì 13 agosto, dalle ore 18:00 nel Centro Storico e al Piano San Mauro. La manifestazione fa parte palinsesto delle manifestazioni dell’Estate Maurina 2018, promosse dal Comune di San Mauro Castelverde.

