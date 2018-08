Polizia Municipale – Mercoledì 15 agosto Info viabilità

La Polizia Municipale informa sugli eventi che influenzeranno la circolazione veicolare.

Mercoledì 15 agosto si svolgerà una processione religiosa a partire da piazza Cappuccini. Ore 19.00 – via Pitrè/Cappuccini – Processione religiosa Santa Maria della Pace

Percorso: piazza Cappuccini, via Pindemonte, via G. Pitrè, via D. Camarda, via G. Pitrè, via Palchetto, via Pio La Torre, via Libero Grassi, via E. L’Emiro, via Antonino Agostino, via Siccheria, piazza Cappuccini.

Com. Stam.