Amato (Confintesa Sanità): Portiamo il nostro sostegno alla dottoressa di San Cipirello

“Insieme al Sindaco Geluso e all’amministrazione comunale abbiamo fatto visita alla dottoressa della guardia medica di San Cipirello aggredita per un tentativo di violenza da parte di un finto paziente e abbiamo portato il nostro sostegno e la nostra solidarietà.

Sono troppi gli episodi di violenza contro medici ed operatori della sanità che si perpetrano ultimamente, episodi a cui dobbiamo mettere un punto finale prima che diventi routine” dichiara così il Segretario Generale di Confintesa Sanità Palermo e Sicilia, Domenico Amato, in visita, sabato 11 agosto 2018, insieme al Sindaco di San Cipirello, Vincenzo Geluso, alla dottoressa aggredita. Confintesa Sanità si batterà affinché ci sia più sicurezza in ogni ambiente sanitario, dai piccoli presidi ai grandi ospedali, per non dover più assistere a gravi fatti come questo” conclude Domenico Amato.

Com. Stam.

foto – agli estremi: Operatori 118 Sicilia ||| da sinistra a destra: Piera Rizzuto (Consigliere Comunale), Claudio Russo (Vicesindaco), Mariagrazia Lo Piccolo (Vice Presidente del Consiglio), la Dottoressa della Guardia Medica, Vincenzo Geluso (Sindaco di San Cipirello), Domenico Amato (Confintesa Sanità) e Gabriele Dolce (Confintesa Sanità)