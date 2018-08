Pedonalizzazione Sferracavallo. Riunione Commissioni e Circoscrizione per procedere su limitazioni al traffico

Palermo:L’Assessore alla Mobilità Iolanda Riolo, di concerto col Sindaco, convocherà nei prossimi giorni un incontro congiunto delle Commissioni consiliari Urbanistica e Attività produttive con la Circoscrizione per affrontare il tema delle pedonalizzazioni nella borgata marinara di Sferracavallo.

L‘Assessore ricorda che “tanto i provvedimenti istitutivi delle zone pedonali quanto il provvedimento di revoca sono stati il frutto di un percorso coordinato con la Circoscrizione. Resta immutata la volontà dell’Amministrazione comunale di procedere ad istituire aree pedonali nelle borgate marinare e in altre zone esterne al centro storico della città, perché queste aree rappresentano un importante elemento per la vivibilità e la fruibilità di spazi pubblici per i Palermitani e i turisti.Una volta che si sarà tenuta la richiamata riunione congiunta, l’Amministrazione comunale determinerà modalità e tempi per reintrodurre, in collaborazione col Comando della Polizia Municipale, aree chiuse al traffico a Sferracavallo come in altre zone della Circoscrizione”.

