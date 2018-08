Palermo, Piano per il miglioramento dei servizi dei vigili Caracausi (Idv): “Approvazione in giunta è un primo passo”

“L’approvazione da parte della giunta Orlando del Piano triennale 2018-2020 per il miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia Municipale – dice il consigliere comunale Idv di Palermo, Paolo Caracausi – è un primo importante passo di un iter che adesso coinvolgerà il consiglio comunale. Sarà necessario trovare i fondi nel prossimo bilancio e apportare, lì dove possibile, migliorie e aggiustamenti.

La maggioranza si farà trovare pronta e sarà al fianco dei lavoratori del Comune e in particolare dei vigili urbani, speriamo che le opposizioni facciano altrettanto senza cadere in sterili strumentalizzazioni. La Polizia Municipale svolge un servizio essenziale per Palermo e per i palermitani e a tutto il Corpo, guidato dal comandante Marchese, va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto”.

