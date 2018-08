Girgenti Acque: Agrigento – Via Fazello 28 e Via Crispi 31 – Erogazione Idrica

Girgenti Acque S.p.A. comunica che con Ordinanza Sindacale N° 122/2018, emanata dal Sindaco del Comune di Agrigento, è stato disposto “Il divieto dell’uso dell’acqua ed utilizzo – della stessa – solo per usi igienici (servizi igienici, pulizia pavimenti) in Via Crispi 31 e Via Fazello 28” nel Comune di Agrigento.

Si assicura, altresì, che gli operatori ed i tecnici dell’Azienda stanno ponendo in essere quanto necessario per individuare le cause dello sforamento dei parametri dell’acqua e per pervenire ad una rapida risoluzione della stessa.

Aragona Li ­­­ 11/08/2018 Girgenti Acque S.p.A.

