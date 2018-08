A Cutro la Festa del Pane Da quest’anno inserito nel circuito Calabriasona

Per l’edizione 2018 LA FESTA DEL PANE, organizzata dall’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CUTRO e che si terrà il oggi, 11 agosto, si arricchisce nell’organizzazione: curata dall’Ufficiale di Governo con delega allo sport e spettacolo ANTONIO MENZA’ da quest’anno è ufficialmente inserita nel grande circuitio CALABRIASONA.

Si inizia dalle ore 18.30 con la presentazione del libro “LIEVITO MADRE – IL FERMENTO DEL PANE” di ANDREA IMBRAUGLIO, un momento curato dall’Assessore alla Cultura del Comune di Cutro ANNA BATTAGLIA. Presenti il Sindaco SALVATORE DIVUONO, illustri relatori e lo stesso autore che ci accompagneranno in un viaggio attraverso le immagini che scrutano i silenzi, i cenni, i suoni degli attrezzi nella preparazione del pane in Calabria.

Seguirà l’apertura ufficiale dei tanti stand enogastronomici, ma soprattutto quelli di tutti i panificatori di Cutro con le loro prelibatezze e il re dell’evento SUA MAESTA’ IL PANE DI CUTRO!

Il Pane di Cutro è un prodotto tipico della cittadina omonima in provincia di Crotone ottenuto dall’impasto di semola di grano duro in gran quantità, e in seguito unito all’impasto a base di farina di grano tenero, lievito naturale, acqua e sale. Di forma tonda o allungata e pesante circa 1/2 kg, si contraddistingue per la crosta spessa, omogenea e croccante, la mollica ben aderente e porosa, il sapore e l’aroma caratteristico e la sua freschezza a lunga durata; il colore è variabile tra il giallo dorato e il granario. Viene segnato con un taglio lungo la superficie superiore perché non si creino spaccature irregolari. Oggi il pane di Cutro è anche produzione export, in quanto richiesto e consumato soprattutto in Emilia-Romagna. È considerato dagli esperti tra i migliori pani d’Italia, ed è stato candidato a ricevere il marchio D.O.P.

L’evento da questa edizione si avvale nell’organizzazione del grande Circuito Calabria Sona che sostiene tutti gli eventi e i festival più importanti della Calabria, quindi tanti gli eventi collaterali a sostegno della manifestazione, dal pomeriggio musica itinerante con strumenti tradizionali allieteranno le vie del paese e dalle 21.30 il grande evento CALABRIASONA con i gruppi “FRANCESCO GIANNINI” e “BEHIKE MORO”.

Saranno inoltre presenti dal pomeriggio le telecamere di VIDEOCALABRIA che, in piazza Giò Leonardo Di Bona, con il commento di KATIA CANNIZZARO, voce ufficiale di CALABRIA SONA MUSIC RADIO CHANNEL, ci racconteranno la Festa del Pane a Cutro!

