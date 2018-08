Stop zone pedonali Sferracavallo. SC: “Provvedimento frettoloso, pedonalizzazione strumento essenziale per vivibilità della città nelle borgate marinare come al centro storico “

Dichiarazione dei consiglieri di Sinistra Comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno: Palermo, -“Riteniamo sbagliata la scelta di revocare la pedonalizzazione di Sferracavallo – dichiarano i quattro consiglieri di Sinistra comune. L’assessora Riolo revoca un provvedimento importante per la riqualificazione della borgata e per la vivibilità delle zone balneari della città in genere. La sperimentazione è stata troppo breve per esprimere un giudizio definitivo sulla sua riuscita. Non è accettabile che in così poco tempo si ponga fine ad una esperienza che rientra nella pianificazione della città per via delle proteste e dei boicotaggi di qualche commerciante della zona. Il provvedimento dell’ultimo fine settimana, inoltre, ha funzionato bene ed è stato apprezzato dalla polizia municipale, oltre che da residenti e visitatori. L’amministrazione non può fare marcia indietro su temi cruciali come le pedonalizzazioni; se così fosse stato per il centro storico oggi avremmo ancora le macchine in circolazione in via Maqueda e in via Vittorio Emanuele; non sarebbe stato pedonalizzato neanche un metro quadrato.”

