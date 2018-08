Roccamaris. Gli eventi previsti per l’11 e il 13 agosto sono rinviati a data da destinarsi

Roccamaris comunica che, per motivi tecnici non dipendenti dall’associazione, gli eventi Cantu ra me terra, previsto per sabato 11 agosto 2018, e il concerto dell’Ensemble Oboi e Clarinetti del 13 agosto 2018 sono rinviati a data da destinarsi.

Sarà premura dell’associazione comunicare quanto prima le nuove date. “Ci scusiamo con quanti attendono ogni anno il calendario ‘Roccamaris. Incontri d’estate al Castello’ – hanno dichiarato gli organizzatori – e con coloro che avevano programmato di passare una serata al Castello di Roccella godendo della buona musica dei due gruppi”.

Gli altri eventi sono confermati come da calendario diffuso nelle scorse settimane.

Per informazioni Tel. 320 456 17 69 (whatsapp) – web: www.roccamaris.com – mail: info@associazioneroccamaris.it – Facebook: @RoccamarisAPS o @roccamaris.

Com. Stam.