Girgenti Acque: Agrigento – San Leone Viale Emporium, O. S. 56/2018 – I chiarimenti del Gestore

Girgenti Acque S.p.A. in riferimento alla notizia divulgata dalla stampa, che riporta quanto indicato nell’Ordinanza Sindacale n. 56 del 10.08.2018 ad oggetto il “ripristino della regolare funzionalità della rete fognante, acque nere, in V.le Emporium e Via Piscopo” puntualizza che nessuna ostruzione sta attualmente generando problematiche di natura igienico-sanitario e si precisa che l’allarmante notizia diffusa dalla stampa è stata pubblicata senza alcun preventivo coinvolgimento del Gestore.

Nell’Ordinanza, che si allega al presente comunicato stampa, viene dichiarato che “in data 25/07/2018 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo nel quale si è accertato che l’espurgo (richiesto dal Comune) non è stato eseguito”.

Girgenti Acque S.p.A. informa che l’espurgo è stato regolarmente eseguito in data 26/07/2018, il giorno successivo al sopralluogo del settore tecnico del Comune di Agrigento e, pertanto, nessuna problematica è attualmente in corso.

Riguardo alla seguente disposizione dell’Ordinanza:

Girgenti Acque S.p.A. ritiene che la bonifica della condotta delle acque bianche non è attività di propria competenza: il collettore delle acque bianche si è contaminato con i reflui a causa di un foro ritrovato nello stesso, dunque nessuna responsabilità ricade sul Gestore.

Girgenti Acque S.p.A. comunica che ricorrerà al T.A.R. per impugnare l’Ordinanza Sindacale n. 56 del 10.08.2018 del Comune di Agrigento in quanto priva di ragion d’essere.

Aragona Li ­­­ 10/08/2018 Girgenti Acque S.p.A.

Com. Stam.