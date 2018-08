Arduino:F.I. Risposta a Guzzo. Cordinatore di Forza Italia da novembre 2017 su nomina di Milazzo e Micciche’.

Arduino: “Risposta a Guzzo di Monreale”. Apprendo solo adesso che il Sig. Guzzo, sia transitato in Forza Italia, comprendo il suo stordimento, sarà la calura di questi giorni, ma ritengo opportuno che prima di scrivere si informi in maniera appropriata.

Guzzo in questi anni ha letteralmente cambiato partiti,e’ per questo non sapevo che fosse entrato in forza italia, dato di fatto che alle scorse elezioni amministrative del 2014 ha sostenuto il candidato Sindaco Arcidiacono, e veniva anche detto nella scheda elettorale ,”detto Gullo”. Adesso Guzzo, usa la retorica del moralismo, quando per primo ha dato forza all’area di centro sinistra, ricordo sempre a Guzzo, magari il caldo lo soffoca, che mia moglie ha sostenuto pienamente il candidato di centro destra Di Matteo, nelle file di Forza Italia , ed è stata una delle donne più elette.

Purtroppo con rammarico pensavo che Guzzo, fosse una persona più equilibrata e poco propensa a fare battaglie all’intero di Forza Italia,quando si ha necessità prima di tutto di avvicinare la gente che è delusa proprio da questi comportamenti da guerra civile .

Al coordinatore provinciale Marcello Caruso, prima di rinnegare le persone, chiedo di avere un attimo di confronto, perché io sono in Forza Italia da sempre , e se avesse chiesto al Commissario Miccichè e al coordinatore cittadino Milazzo, avrebbe avuto risposte ai suoi dubbi.

Ritengo sempre che Monreale debba esprimere un Sindaco capace di essere realmente espressione di tutti, principalmente della gente che lo vota,perché solo a loro si devono dare risposte.

Rimango in attesa di un confronto pacifico, e spero che chi oggi si innalza a voler rappresentare Forza Italia a Monreale, con questo atteggiamento, non faccia altro che danneggiare l’immagine del partito, perché sarebbe opportuno che per il bene dello stesso si dimettesse.

