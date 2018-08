Sabrina Figuccia: visita in via Felice Emma. No alle discriminazioni, i palermitani chiedono giustizia sociale.

Questa mattina mi sono recata in Via Felice Emma, invitata da cittadini residenti per fare un sopralluogo sul territorio dove l’Amministrazione Comunale avrebbe individuato un bene confiscato alla mafia, da assegnare a quelle persone che da anni occupano abusivamente il campo Rom presso la favorita, avendo garantiti dal Comune di Palermo tutti i servizi necessari.

A dichiararlo è Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo che prosegue: tutto questo in spregio a tutti quei cittadini residenti che da anni pagano invece le tasse, si attengono a tutti i regolamenti, versano tutti i tributi per non avere in cambio alcun tipo di servizio da questa amministrazione.

I cittadini lamentano infatti la mancanza di illuminazione pubblica, di acqua corrente, di raccolta di rifiuti, la mancanza di rete fognaria e trasporto pubblico.

Quest’ultimo in particolare pare sia stato soppresso di recente, isolando la zona e costringendo i residenti, tra cui diversi disabili, a munirsi di mezzi propri.

L’Amministrazione non può fare due pesi e due misure e continuare ad esercitare principi di uguaglianza a fasi alterne, in considerazione a quanto recita l’art. 3 della nostra Costituzione che sancisce l’uguaglianza formale e sostanziale per tutti i cittadini, ed io aggiungo, conclude Sabrina Figuccia, soprattutto per tutti coloro che da anni aspettano una casa, e che invece non hanno ricevuto alcun aiuto proprio da chi, soltanto a parole, manifesta principi di giustizia sociale .

Com. Stam.