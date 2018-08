Rom, Figuccia: “no a false integrazioni”

“Residenti inferociti, rimasti in strada fino a tarda notte per dire “no” all’assegnazione di alloggi ai Rom allontanati dal campo nomadi della Favorita, adesso sotto sequestro. Accade in via Felice Emma, non lontano da via Altofonte dove il possibile arrivo di una cinquantina di persone, allontanate dallo storico campo, ha scatenato la reazione di un nutrito gruppo di cittadini che ha bloccato il traffico. Quartiere diviso.

L’arrivo delle famiglie è previsto per venerdì prossimo, ma la reazione dei residenti è stata immediata e i toni sono inequivocabili. “Non li vogliamo”, dicono. “Prima i palermitani che dormono nelle macchine e nei giacigli periferici della città”. In questo clima rovente difficile da raccontare, questa stessa mattina il deputato regionale Vincenzo Figuccia ha fatto tappa sul luogo: “Tutto ciò mi sembra un remake sotto la regia del vecchio Leoluca Orlando. Sono passate pochi mesi da quando mi opposi alla creazione di un hotspot allo Zen quartiere alla periferia estrema di Palermo. Ancora una volta si reitera un intervento urbanistico sociologicamente scellerato che produrrebbe ghetti e disordine in un quartiere, il Pagliarelli, già avulso dai servizi più basilari. Ed è curioso vedere come le maestranze della Reset in questi ultimi giorni facciano un continuo andirivieni, su disposizione del primo cittadino. I primi dediti al dovere del proprio lavoro, il secondo manipolatore di piani diabolici e discriminatori che si celano dietro la bontà ipocrita dell’accoglienza e che innescano guerre tra poveri. Ci batteremo con ogni forza perché tutto ciò non si realizzi, insieme a questi palermitani, che non peccano certo di razzismo ma chiedono solo il rispetto delle regole e delle graduatorie senza essere colpiti da nocive doppie morali”.

Com. Stam.