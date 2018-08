ROM: Assegnazione villa confiscata, sit in di protesta. Attesa la presenza dell’Ass. Mattina in Via Felice Emma

Palermo – 09/08/2018 Assegnazione villa confiscata ai Rom, in via Felice Emma a Palermo Attesa la presenza dell’Assessore comunale Giuseppe Mattina Diventerà Bellissima presente al sit in

PALERMO. Diventerà Bellissima esprime solidarietà e vicinanza ai residenti di Via Felice Emma che da ieri, organizzati in comitato, sono in protesta contro la decisione dell’amministrazione comunale di assegnare in tempi record una villa confiscata ad oltre 70 Rom provenienti dal campo nomadi della favorita, che dovrebbero trasferirsi lì con le roulotte. Come già fatto ieri, saremo presenti questo pomeriggio con un sit in a sostegno delle ragioni della protesta e chiederemo un confronto all’amministrazione comunale per l’individuazione di soluzioni alternative e più consone, oltre che un confronto preventivo con residenti e commercianti dei luoghi interessati, cosa che non è avvenuta.

Secondo quanto comunicato dal comitato dei residenti, questo pomeriggio alle ore 16 è attesa la presenza dell’assessore comunale Giuseppe Mattina in via Felice Emma (zona Via Altofonte parte alta) per un confronto con i residente. Confronto al quale noi parteciperemo.

