Restyling e partite in sicurezza: Ventimiglia di Sicilia inaugura il campo di calcetto dedicato a Falcone e Borsellino

Ventimiglia di Sicilia (Pa) Illuminazione a led e pannelli solari, un manto erboso e spogliatoi completamente rinnovati per un impianto sportivo in sicurezza e omologato fino alla serie A.

A riaprire i cancelli del campo di calcetto “Falcone e Borsellino” giovedì 9 agosto alle ore 10,00 sarà il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

All’inaugurazione saranno presenti l’assessore regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo Sandro Pappalardo e le principali autorità civili e religiose.

Nel corso della giornata si disputerà il primo quadrangolare del “Torneo Falcone e Borsellino” con protagonisti i piccoli atleti di Ventimiglia.

“La riapertura del campetto oltre a restituire alla comunità una struttura sportiva significativa è anche un’opera di rigenerazione urbana. Nei piccoli paesi impianti come questo riescono a coniugare il valore sportivo al valore sociale. Un’opportunità in più per i nostri giovani per guardare al futuro restando a Ventimiglia”

Così il sindaco, Antonio Rini

Com. Stam.