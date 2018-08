Edilizia Scolastica: finanziamenti per San Mauro

Con il D.D.G. n. 3484 dell’1 Agosto 2018, diffuso per il tramite dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, è stata pubblicata la graduatoria degli interventi finanziabili per l’edilizia scolastica nei Comuni Siciliani.

Sono ben tre gli Istituti scolastici del nostro comune inclusi nella suddetta graduatoria che potranno essere interamente costruiti, ristrutturati e messi in sicurezza. Ed infatti, interventi per un importo complessivo di circa 3 milioni e 643 mila di Euro riguarderanno le strutture di seguito elencate: Scuola per l’infanzia via S.Nicolò finanziamento Euro 930.000,00; Scuola Elementare località Pozzo Grande finanziamento di Euro 2.118.708,61; Scuola Media località Pozzo Grande finanziamento di Euro 595.000,00; “È un traguardo significativo, -dichiara soddisfatto il sindaco Giuseppe Minutilla,- che dopo aver completato i lavori per la scuola media e la palestra per un importo di 950.000,00 oggi abbiamo raggiunto questo risultato grazie alla preziosa collaborazione dei progettisti Ing. Bartolo Fazio e dell’ Arch. Giuseppe Realmuto oltre che dal Resp. Dell’ufficio tecnico geom. Angelo Curcio, e che si inserisce nell’avviato percorso dell’Amministrazione comunale finalizzato al miglioramento di tutte le nostre scuole. Presto i nostri ragazzi potranno fruire di altre strutture scolastiche innovative e conformi alle più recenti normative”.

Com. Stam.