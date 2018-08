Dismissione campo Rom – Orlando: “Sarà denunciato chi impedisce attuazione provvedimento del Tribunale. Piano proseguirà come comunicato al Consiglio comunale e alle Autorità”.

“L’Amministrazione comunale presenterà insieme al Comando di Polizia municipale un esposto alla Procura della Repubblica, affinché siano individuati e sanzionati coloro che compiono o favoriscono atti violenti ed illegali che potrebbero impedire l’attuazione di un provvedimento disposto dalla Magistratura, con riferimento alla dismissione del campo nomadi della Favorita.Il piano di dismissione proseguirà nei prossimi giorni secondo il crono-programma che è stato illustrato al Consiglio comunale e comunicato alle competenti Autorità.”Lo afferma il Sindaco Leoluca Orlando che, nel contempo, esprime “apprezzamento e condivisione di impegno per tutti gli uffici dell’Amministrazione che stanno operando per attuare quanto previsto dal provvedimento del Tribunale, nel rispetto dei regolamenti comunali in materia”.

