Cambia-Menti # al via la prima manovra di bilancio 2018

“Il progetto di governo civico che abbiamo messo insieme come coalizione larga e plurale, legittimato dai cittadini trapanesi – dichiarano all’unisono il Sindaco Giacomo Tranchida e il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Guiana, dopo l’approvazione odierna degli assestamenti e variazioni di bilancio – deve farsi carico di recuperare sul tempo perduto, affrontare emergenze vecchie a fronte di nuove sfide (..e, purtroppo, fare i conti anche con i nuovi tagli nei trasferimenti da parte del governo regionale, allo stato stimabili in ragione di circa 700.000€ per il bilancio 2018).

La manovra odierna proposta dalla Giunta Tranchida ammonta a circa 6,5 milioni €, ed al netto del NUOVO stanziamento 2018 a titolo 1’ sulla spesa corrente per 366.000,00€ (marketing territoriale ..denegato dalla gestione commissariale), previsti 277.000,00€ (con la mensa ad inizio anno scolastico, idonei stanziamenti per i trasporti scolastici e studenti nonché per i disabili presso centri di riabilitazione, adeguamenti a copertura di servizi diversi in favore dei portatori di handicap).Inoltre la manovra pianifica a titolo 2’ la sua azione programmatica nel campo degli investimenti e in diversi comparti, per la realizzazione di azioni e opere come segue:A) pubblica illuminazione – efficientamento energetico : 200.000,00€interventi atti a manutentere impianti spenti o disattivati (in particolar modo nelle frazioni) prevedendo la ricollocazione di nuovi anche a mezzo pannelli solariB) attrezzature e impianti per attività culturali e pubblico spettacolo : 150.000€ acquisto di attrezzature diverse (palco, sedie, transenne, gazebo, gruppi, etc) anche a supporto delle attività artistiche e culturali promosse da e nel territorioC) incarichi professionali per redazione PUMS – PUDM – PAES: 150.000€ indispensabili per accedere ai necessari finanziamenti comunitariD) manutenzione straordinaria Scuole : 500.000,00€E) manutenzione straordinaria Impianti sportivi : 500.000,00€F) manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport / Pzle Ilio : 350.000,00€G) manutenzione straordinaria infrastrutture stradali, canali e cunette nelle frazioni :per 500.000,00€ e per la città ulteriori 500.000,00€H) manutenzione straordinaria servizio idrico e pianificazione frazioni : 450.000,00€I) manutenzione straordinaria impianti depurazione e completamento sistema fognario Mokarta : 250.000,00€ oltre 26.000,00€ per incarichi profli/ progetto V stralcio e contestuale avviamento lavori IV stralcio per Villa RosinaL) manutenzione straordinaria per riapertura e fruizione pubblica della Casina delle Palme e della Sala Perrera, oltre manutenzione solai Lazzaretto per circa 275.000,00€M) manutenzione straordinaria alle coperture / tetto del palazzo comunale e contestuale rifunzionalizzazione del 3 piano, per 350.000,00€N) trasferimenti per riattivazione teatro Tito Marrone per 150.000,00€O) interventi straordinari di arredo urbano per 50.000,00€P) co-finanziamento di 28.000,00€ per manutenzione straordinaria e potenziamento impianto di video sorveglianza (finanziamento a concorso per circa 550.000,00€).“Trattasi di una prima risposta alle emergenze economiche (marketing turistico) e sociali (scuola disabilità e sport) oltre che quelle infrastrutturali per migliorare la qualità della vita cittadina – dichiarano Tranchida e Guaiana ringraziando tanto la Giunta quanto i Consiglieri, oltre che gli uffici comunali già al lavoro – tanto in citta’ quanto nelle frazioni da sempre dimenticate, restituendo dignità ad alcuni monumenti e luoghi simbolo della città, predisponendo strumenti di pianificazione indispensabili per conseguire finanziamenti. Siamo consapevoli – continuano – che tanto ci sta da fare e che ancora dobbiamo fronteggiare gli arretrati dell’emergenza spazzatura e scerbatura, ma al contempo abbiamo il dovere d’iniziare il percorso della rimonta e rimettere in moto la città di Trapani su tutti i fronti”

Giacomo Tranchida – Sindaco / Giuseppe Guaiana – Presidente del Consiglio comunale

Com. Stam.