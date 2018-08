Talking: Fase post-fusione, criticità e prospettive Il ruolo della democrazia e le tappe future

Incontro-dibattito a Lido Sant’Angelo in occasione della presentazione del libro del prof. Luigino Sergio; le preoccupazioni della Lega calabrese delle Autonomie Locali. La rete antiviolenza territoriale e panoramica sul servizio di raccolta differenziata

Corigliano Rossano, mercoledì 8 agosto 2018: Fase post-fusione, criticità, complessità nella gestione commissariale e del personale comunale, armonizzazione dei bilanci, ruolo e partecipazione dei cittadini, prospettive. Sono i temi al centro della prossima puntata di Talking, unico format della Sibaritide in onda su scala regionale in quattro emittenti televisive in digitale terrestre e in altrettanti siti, blog e piattaforme social Fb. Le telecamere di I&C hanno ripercorso le tappe dell’incontro-dibattito a Lido Sant’Angelo di Rossano in occasione della presentazione del libro del prof. Luigino Sergio, esperto in Gestione degli Enti locali nonché membro tecnico del coordinamento nazionale Fusione dei comuni. I vertici dell’Osservatorio permanente sulla gestione e gli effetti della fusione, il presidente Vincenzo Figoli e il vice Gisella Santelli, il presidente della Prima Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale della Calabria Franco Sergio, unitamente all’autore, hanno analizzato i vari aspetti.

Nella seconda parte la grave preoccupazione in materia di finanza lanciata dal rappresentante della Lega calabrese delle autonomie locali Sandro Fullone.

Speciale sul progetto “L’empowerment delle donne” e sul percorso verso l’istituzione della Rete Antiviolenza Territoriale per mettere in atto iniziative e strategie in favore delle donne e dei minori vittime di violenza. Già definite e finanziate apposite progettualità che vedono il centro antiviolenza Fabiana in partenariato con il Cif sezione di Corigliano e con il Comune di Corigliano Rossano. La rete coinvolge anche i territori limitrofi, nell’ottica di potenziare le modalità di intervento e contrastare un fenomeno ancora troppo diffuso.

Speciale sulla raccolta differenziata nell’area urbana di Corigliano e sulle attività di sensibilizzazione messe in campo da Ecoross, gestore del servizio di Igiene Urbana. I due info point allestiti sul lungomare di Schiavonea hanno attratto numerosi visitatori. Panoramica sul nuovo servizio di raccolta avviato nel 2017, che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nella gestione dei rifiuti toccando percentuali importanti di raccolta differenziata nonostante le criticità attribuibili ai vari attori in campo.

PARTNER TALKING

KELIWEB S.R.L. – Via Bartolomeo Diaz, 35 – Rende – Tel. 800.97.40.99 fax (+39) 178.273.92.25 – www.keliweb.it

FRANZESE PORTE – c/da Lattughelle – Sibari – tel.0981.74465 –

Email: info@franzese.eu – www.franzese.eu

I&C . SERVIZI ALL’UTENZA

La struttura associativa I&C è dotata di strumentazione tecnologica innovativa per la messa in onda in HD delle dirette sul pagine social network facebook. Tale strumento può rilevarsi efficace e strategico sul piano mediatico per la riproduzione di eventi pubblici di varia estrazione e natura (conferenze stampa, manifestazioni, convegni, incontri, riunioni, comizi, etc…).

Grazie all’accordo raggiunto tra i gestori delle pagine facebook informazionecomunicazione.it, coriglianocalabro.it, rossanocalabro.it, sibarinet.it, altrepagine.it, coriglianoinforma.it, ilcoriglianese.it e radiocalabria.it, ciascun evento può essere trasmesso simultaneamente a reti unificate in diretta nelle otto postazioni mediatiche, raggiungendo di fatto un numero consistente di visitatori.

Per info. news@informazionecomunicazione.it (cell.339/4208586)

TALKING – MESSA IN ONDA IN DIGITALE TERRESTRE

I CANALI. In tutta la regione Talking potrà essere seguito su EsperiaTv (REGIONALE) al canale 18 del digitale terrestre: in prima serata ogni mercoledì alle 21.00, e in replica tutti i giovedì alle 23.30, venerdì alle ORE 15.00, domenica 19.30.

Su Telelibera Cassano (REGIONALE) al canale 92 la trasmissione andrà in onda ogni venerdì alle 20.30. e sabato ore 15.30.

Su Teletebe ai canali 115-293(Calabria), 697 (Campania e Basilicata) ogni giovedì alle ore 21.15 e tutti i venerdì alle ore 14.45.

Su Mediasud ai canali 876 e 292 (Calabria), e 292 (Puglia e Basilicata) ogni venerdì alle ore 19.30 e ogni sabato alle ore 18.

TALKING SUI SOCIAL : da venerdì, un estratto di Talking sbarca sui social, siti, blog e pagine facebook: informazionecomunicazione.it, coriglianocalabro.it, rossanocalabro.it, sibarinet.it, coriglianoinforma.it, radiocalabria.it.

Com. Stam. Ric. Pubbl.