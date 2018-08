Palermo: Alle ore 21.10 è stata riaperta alla circolazione veicolare anche la carreggiata centrale di viale Regione Siciliana in direzione Catania. Resta chiusa solo la carreggiata laterale direzione Catania, all’altezza di via Atenasio per ultimare gli interventi di ripristino della conduttura del gas, che proseguiranno fino a notte.

Com. Stam.