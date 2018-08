Alle ore 19:30 sono state riaperte al transito le carreggiate di viale Regione Siciliana (centrale e laterale) in direzione Trapani chiuse nel pomeriggio a causa di una perdita di gas in via Atenasio (zona Cruillas). Le altre due carreggiate (direzione Catania) resteranno ancora chiuse.

