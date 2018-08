Polizia Municipale – Chiuse le quattro carreggiate di Viale Regione Siciliana a causa di una perdita di gas

Palermo: Chiuse le quattro carreggiate di Viale Regione Siciliana per una perdita di gas in via Atenasio (zona Cruillas), nei pressi di Grande Migliore, dove si è verificata la rottura di una condotta del gas provocata da una ditta che stava effettuando lavori. Sul posto vigili del fuoco, i tecnici di Amg e la polizia municipale. Gli autoveicoli sono dirottati verso strade alternative in direzione Catania a partire dalla rotonda di viale Lazio e da Trapani verso Palermo dal ponte di Sferracavallo.

Com. Stam.