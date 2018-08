Girgenti Acque: Sciacca – Erogazione idrica

Girgenti Acque S.p.A. in riferimento alle notizie apparse sulla stampa, inerenti l’erogazione idrica nelle zona di C.da Isabella, nel Comune di Sciacca, nello specifico in Via Moro, informa che nessuna particolare anomalia è stata riscontrata.

Risulta evidente che, la particolare tipologia dell’utenza (alberghi, B&B, ville con piscina e etc.) ubicata nella zona di C.da Isabella, in concomitanza al particolare periodo estivo, può determinare picchi di assorbimento imprevedibili e, dunque, momentanei scompensi nella distribuzione.

Si informa che per fa fronte a tale circostanza il Gestore, già dalla giornata di ieri, peraltro per come già programmato, ha provveduto a potenziare adeguatamente la fornitura idrica nella zona.

Girgenti Acque comunica altresì che la produzione di acqua presso i campi pozzi gestiti risulta regolare.

Aragona Li ­­­ 08/08/2018 Girgenti Acque S.p.A.

