Agricoltura in Sicilia Il SIFUS, invita l’Assessore all’Agricoltura On Edgardo Edy Bandiera, ad istituire un tavolo di crisi

La storia dell’Agricoltura in Sicilia, si complica sempre di più, a causa dei forti venti delle ultime ore che stanno devastando oltre che i centri abitati, anche l’agricoltura isolana. È il caso di dire che negli ultimi mesi, nemmeno il tempo è clemente con la natura!

Eventi eccezionali e piuttosto ripetuti, diventano davvero dannosi e spesso creano danni irreversibili all’economia e alla produzione dei nostri prodotti agricoli!

Bisogna intervenire in maniera decisa e far quadrato sui repentini cambiamenti climatici, perché le esperienze acquisite fino ad oggi in materia, potrebbero risultare insufficienti per trovare soluzioni, meritevoli dal punto di vista della fattibilità!

La calamità naturale è un primo strumento necessario per far fronte al problema, ma bisogna capire come intervenire concretamente, nella ricostruzione.

Il SIFUS in merito alla complessità del problema, invita l’Assessore all’Agricoltura On Edgardo Edy Bandiera, ad istituire un tavolo di crisi. E con grande senso di responsabilità, come O.S. offriamo la massima disponibilità e la totale collaborazione.

Com. Stam.