Sabrina Figuccia: Rom: chi non rispetta le nostre leggi non merita nulla. È una questione di uguaglianza

“Sacrosanto lo sgombero del campo Rom della Favorita, ma chi da 27 anni sceglie di vivere senza rispettare le regole del nostro paese, non pagando quanto previsto persino dal nostro regolamento comunale, non merita nulla”.

Queste alcune delle considerazioni che ho avuto modo di esternare oggi ai miei colleghi consiglieri in aula alla presenza dell’assessore Giuseppe Mattina. “Da tanto, troppo tempo, centinaia di famiglie palermitane attendono con ansia una casa dove abitare, una lista che si allunga ogni giorno di più. Nonostante abbia a disposizione decine di appartamenti, soprattutto confiscati alla mafia, il Comune non riesce a dare una risposta celere a queste persone. E adesso qualcuno pensa anche di scavalcare chi da anni attende fiducioso, dando priorità a chi ha già dimostrato in questi lunghi anni di sapere chiedere solo diritti, senza invece porsi il minimo problema di rispettare anche i propri doveri. E se da un lato questi soggetti per indole non hanno manifestato alcun interesse nel rispetto delle piu semplici regole di convivenza sociale, e per questo vanno denunciati, dall’altro esistono delle responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto pretenderne il rispetto. Questo mi induce a ritenere non opportuna l’assegnazione di immobili del Comune che verosimilmente verrebbero gestiti proprio come il campo rom della Favorita. A chi dunque non ha voluto integrarsi in questi 27 anni dico di tornare a casa propria e a chi ha permesso che tutto ciò accadesse, chiedo di avviare tutti i percorsi previsti dalla legge e di non ripetere gli stessi, se non più gravi errori del passato, perché l’uguaglianza deve essere pretesa sia nei diritti che nei doveri. Inoltre-conclude Figuccia-ho comunicato all’assessore che chiederò con un accesso agli atti l’elenco degli immobili che l’amministrazione sta pensando di assegnare a queste persone, che credo sarebbe opportuno rendere pubblico.”

