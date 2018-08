Politica: all’Ars Vincenzo Figuccia (Udc) il parlamentare più produttivo nei primi nove mesi di legislatura

Palermo – L’Assemblea regionale siciliana si prepara alla pausa estiva ed è già tempo di bilanci per il lavoro dei settanta parlamentari eletti a Sala d’Ercole.

Sul podio dei deputati più produttivi sale Vincenzo Figuccia dell’Udc che con 32 disegni di legge e 42 interrogazioni lascia alle spalle Alessandro Aricò di Diventerà Bellissima con 30 ddl e 5 interrogazioni. Terzo Anthony Barbagallo del Pd con 23 disegni di legge, 20 Interrogazioni parlamentari e 17 Interpellanze. “Ho inteso da subito il mio ruolo di parlamentare regionale – afferma il deputato Udc Vincenzo Figuccia – come una missione. Il mio lavoro a Palazzo dei Normanni è quotidiano nell’interesse dei siciliani. Non sono il tipo che, una volta eletto, si culla sugli allori. Credo fortemente in quello che faccio e auspicherei che la politica fosse meno autoreferenziale mettendo al primo posto i bisogni della gente, piuttosto che trovare escamotage per garantirsi privilegi. Voglio continuare a lavorare alacremente per non avere mai rimorsi di coscienza circa il mio operato”.

