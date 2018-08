Il SINALP apprende dai lavoratori dell’incuria in cui versano i locali dell’Istituto Sperimentale Zootecnico della Sicilia

Riceviamo in data 6 agosto c.a. una lettera inviata da alcuni dipendenti dell’Istituto Sperimentale Zootecnico di Sicilia che denunciano la mancata derattizzazione, disinfestazione e sanificazione dei locali e degli spazi ad essi circostanti.

Dalla stessa apprendiamo che tale intervento è stato effettuato l’ultima volta nel 2016 e che questa inadempienza è già stata denunciata dai lavoratori con altre due lettere e che l’Arch. Antonio Aserio, in qualità di rappresentante RSU regolarmente eletto dai lavoratori, ha più volte denunciato questa mancata attuazione delle più semplici e basilari norme sulla sicurezza e salubrità del posto di lavoro.

Non riusciamo a comprendere cosa si vuol ottenere non effettuando l’obbligatoria oltre che doverosa azione sanificatrice dei locali utilizzati dai dipendenti e degli spazi circostanti.

Azione necessaria visto che l’Istituto gestisce e tutela le specie animali autoctone della Sicilia e quindi a maggior ragione è a rischio di assalto dei parassiti che normalmente infestano le campagne ed i luoghi con forte presenza di animali.

Invitiamo l’Assessore all’Agricoltura ad attenzionare l’Istituto visto la gravissima denuncia espressa dai lavoratori che rischiano la salute essendo giornalmente a contatto con ambienti di lavoro non più idonei ad accoglierli.

La Direzione dell’Istituto continua a non voler attenzionare i giusti rilievi espressi dai lavoratori sulla sicurezza ed igienicità del posto di lavoro e sulla mancanza degli strumenti basilari affinchè i dipendenti possano svolgere correttamente il loro ruolo ed i loro compiti.

Da tempo il Sinalp Sicilia denuncia l’incuria in cui versa l’Istituto che da Ente promotore di iniziative importanti e fondamentali per la crescita del comparto allevatori dell’intera Sicilia e tutela delle specie autoctone ormai si è trasformato in un contenitore vuoto di qualsiasi iniziativa che sopravvive solo per mortificare le tante risorse e capacità professionali presenti al suo interno.

Chiediamo di essere immediatamente convocati dalla Direzione dell’Istituto per capire quali sono e se ci sono dei programmi di intervento atti alla tutela della salute e salubrità dei lavoratori e dei luoghi di lavoro nei quali operano.

Chiediamo, infine, di essere immediatamente convocati dall’Assessore all’Agricoltura On. Edy Bandiera affinchè si possa ottenere un impegno concreto sul futuro dell’istituto e dei lavoratori interessati.

La Direzione Regionale Sinalp

Dr. Andrea Monteleone

Dr. Gaetano Giordano

Arch. Antonio Aserio

Com. Stam. Ric. Pubbl.