Girgenti Acque: Canicattì – Parametri conformi in Via P. Micca e Via Toselli

Girgenti Acque S.p.A. comunica che nelle giornate del 01/08/2018 e del 04/08/2018 ha provveduto ad effettuare dei campionamenti in Via P. Micca e in Via Toselli, nel Comune di Canicattì.

I rapporti di prova dei campionamenti dell’acqua, effettuati nei seguenti punti rete:

– Punto rete via Micca nr. 77: CONFORME;

– Punto rete via Micca nr. 61: CONFORME;

– Punto rete via Toselli nr. 45: CONFORME;

– Punto rete via Toselli nr. 79: CONFORME;

– Punto rete via Toselli nr. 61: CONFORME;

evidenziano valori conformi ai parametri stabiliti dal D.Lgs. 31/01.

Pertanto, in riferimento agli esiti delle analisi chimico – fisiche e microbiologiche, è stato chiesto alle Autorità competenti di eseguire i necessari accertamenti al fine di revocare le Ordinanze Sindacali n.93/2018 e n.107/2018.

Aragona Li ­­­ 07/08/2018 Girgenti Acque S.p.A.

Com. Stam.