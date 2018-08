Figuccia: “via Falconara nella monnezza”

Palermo: Via Falconara nella monnezza. L’allarme è lanciato dal Presidente del Comitato per i diritti dei cittadini Angelo Figuccia che negli scorsi anni si è sempre battuto perché l’arteria in questione che collega Baida con i borghi vicini e con la città di Palermo, venisse diserbata e manutenzionata.

Oggi, nel caldo rovente dell’ormai vicino ferragosto, quella strada che costeggia l’istituto zootecnico e le abitazioni residenziali che accompagnano la guida fino alla storica piazza, è stracolma di rifiuti ammassati in vere e proprie montagne in prossimità dei contenitori di conferimento ormai letteralmente sommersi dai sacchetti. Uno spettacolo sconcertante – dice l’ex consigliere comunale – soprattutto per i turisti che si accingono a visitare l’importante convento francescano o che vi transitano per raggiungere San Martino delle Scale o Monreale. Figuccia parla di emergenza igienico sanitaria e accusa il sindaco Leoluca Orlando di imperizia e di inettitudine. Il Comitato chiede un intervento straordinario ed è pronto ad agire nei confronti della giunta comunale nel caso in cui non vi sia tempestività nella rimozione e nella disinfestazione dell’area interessata.

