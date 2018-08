Ars, Precariato Polizia Municipale. Figuccia, Galici e Bruno fanno il punto

Ieri si è svolto un incontro in Assemblea Regionale tra una delegazione di precari della polizia municipale di Palermo e il deputato regionale Vincenzo Figuccia.

C’erano anche Daniele Galici rappresentante sindacale Ugl e Francesco Bruno, Presidente del Comitato Nazionale Polizia Municipale. All’ordine del giorno, il rinnovo dei contratti di questi soggetti, circa 170, che svolgono servizi essenziali per la sicurezza e l’ordine pubblico nella città. Durante l’incontro si è a più riprese sottolineato come il Comune non sembrerebbe avere la benché minima intenzione di provvedere alla loro stabilizzazione com’è doviziosamente normato dalla legge Madia. L’obiettivo è quello di spingere l’amministrazione comunale del capoluogo siciliano ad attivarsi affinché questo personale venga assunto a tempo indeterminato. Tutte le amministrazioni, infatti, sono tenute così come previsto dall’art. 20 della legge Madia, sul “Superamento del precariato”, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale purché quest’ultimo abbia i requisiti previsti per legge.

“L’eventuale distrazione di somme verso settori non tipicamente connessi a quanto espressamente previsto dal decreto mille proroghe – dice Figucci – non è ammissibile e se ciò si dovesse verificare sarebbe un fatto gravissimo. Mi chiedo e ci chiediamo dove vadano a finire circa 10 milioni di euro che lo Stato ogni anno eroga al comune di Palermo per garantire i pagamenti dei vigili urbani. Vigileremo e sensibilizzeremo tutto il mondo istituzionale – conclude il parlamentare – perché guardi con maggiore attenzione a questa importante problematica”

Com. Stam.