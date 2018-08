Arduino Forza Italia. si mettono i dossi in questa via di piano geli

Palermo: Mi continuano ad arrivare segnalazioni da parte dei residenti, del pericolo che viene dai veicoli che transitano a Piano Geli ad alta velocità.

Purtroppo c’è qualcuno che non ha ben chiaro lo stato delle cose…la strada è già abbastanza stretta, se poi si ci si mette a correre, come fanno ad esempio i motori, si mette in pericolo oltre la propria vita, anche quella degli altri.

Lo rende noto Nicola Arduino coordinatore di Forza Italia.

Com. Stam.