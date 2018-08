9 mesi di Ars, adesso la sosta estiva. Figuccia il più produttivo. La verifica dei numeri

Palermo: Sono trascorsi 270 giorni dall’avvio di questa nuova legislatura, la XVII, e gli uscieri dell’Assemblea Regionale Siciliana si apprestano a chiudere i cancelli per fermare l’attività parlamentare.

Un’occasione perché ciascun deputato faccia un profondo esame di coscienza sull’operato sin qui espresso e se mai dovesse sfuggire a siffatta verifica personale, a noi il dovere di stilare classifiche, disegnare una mappa dei deputati, dei più virtuosi e di quelli invece meno produttivi.

È dunque tempo di bilanci a Palazzo dei Normanni. Cominciamo con la classifica dei parlamentari che in questi nove mesi hanno prodotto meno. Restano inchiodati a quota zero tutti gli assessori di Musumeci: Mimmo Turano, Marco Falcone, Roberto la Galla, Bernardette Grasso ai quali si aggiungono Riccardo Gallo, Gaetano Galvagno, Gennuso Giuseppe e Marianna Caronia. Lontani, lontanissimi dallo zelo stakanovista, non hanno presentato neanche un atto.

Sul podio dei più produttivi è opportuno assegnare una menzione d’onore al parlamentare regionale Vincenzo Figuccia che con 32 disegni di legge e 42 interrogazioni si lascia alle spalle Alessandro Aricò con 30 ddl e 5 interrogazioni. Terzo, Anthony Barbagallo con 23 disegni di Legge, 20 Interrogazioni parlamentari, 17 Interpellanze Parlamentari.

In mezzo una lunga sfilza di deputati che pur essendosi sganciati dallo zero, sono rimasti in una situazione limbica con pochissimi atti presentati.

Scorrendo ancora la lista dei deputati, scorgiamo in pagella il Presidente della Regione, Nello Musumeci con 15 disegni di legge presentati, tutti su temi di stretta pertinenza dell’esecutivo (disposizioni in materia di diritto allo studio, pesca mediterranea, identità ed economia del mare, ambiti territoriali ottimali). Anche se non era difficile superarli, Musumeci fa meglio dei suoi assessori.

Insomma, tra chi si godrà un meritato riposo e chi non avvertirà nemmeno la chiusura del Parlamento Regionale, resta difficile stabilire se è in somma è un parto, ma è certo che da settembre molti deputati dovranno pedalare perché alla fine dell’anno non siano logorati da rimorsi.

Com. Stam.