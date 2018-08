Sabrina Figuccia: i conti non tornano, ma il Sindaco lo sa fare ancora?

Dopo i rilievi del Mef alcuni mesi or sono il Sindaco Orlando aveva urlato in Consiglio comunale, parlando di disegno diabolico contro la sua amministrazione.

Ad affermarlo Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo che prosegue:” non so adesso chi o cosa chiamerà in causa per tentare di giustificare il proprio operato e non di fronte ad uno o più consiglieri, di maggioranza o di opposizione che siano, ma di fronte ai magistrati contabili, che hanno annunciato di volere inviare le carte alla Procura della Corte dei Conti. Troppe anomalie e per di piu, pare anche reiterate nel tempo non hanno convinto i magistrati e malgrado il professore sia uso rinviare al mittente ogni osservazione al suo operato come se tutti fossimo “nemici ra cuntintizza” oggi ci troviamo di fronte alla dura realtà, che forse adesso persino il Sindaco per tutte le stagioni, non potrà fare a meno di vedere.

Com. Stam.