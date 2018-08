Mercato auto di luglio: +4,2% delle immatricolazioni, boom Jeep a +102,33%

Roma, 6 agosto 2018 – I dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativi al mercato auto di luglio 2018 riservano qualche sorpresa e confermano alcunii trend della prima parte dell’anno.

Il mercato delle auto torna a crescere e, anche se non sappiamo se si tratta di una parentesi oppure di una decisa inversione di tendenza, la percentuale ritorna ad essere positiva, sia per le immatricolazioni di privati che per il noleggio a lungo termine. Negative, invece, le prestazioni del noleggio breve termine.

Il mercato delle auto torna a respirare, con numeri che vedono a luglio 2018 una crescita del 4,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. L’andamento positivo sembra essere trainato dalle straordinarie prestazioni del noleggio a lungo termine, oltre che dalla presenza di un giorno lavorativo in più rispetto a luglio 2017.

Ad analizzare i dati quelli di NoleggioSemplice.it, specializzati nel noleggio a lungo termine, che hanno pubblicato un’analisi delle statistiche diffuse dal Ministero, sottolineando le incredibili performance del marchio Jeep con un + 102,33% rispetto a luglio 2017.

IMMATRICOLAZIONI LUGLIO 2018: RITORNA A CRESCERE IL MERCATO AUTO

Le immatricolazioni complessive di luglio 2018 sono state 153.447, circa il 4,2% in più rispetto alle prestazioni di luglio 2017. Il settore privato non registra una performance molto esaltante, limitandosi ad una crescita dell’1,5% con 87.384 veicoli immatricolati.

A trainare il risultato positivo del mese è più che altro il noleggio a lungo termine, con 21.045 auto, il 20,4% in più rispetto ai 17.481 veicoli di luglio 2017.

A differenza del lungo termine, il breve termine registra una debacle piuttosto corposa, con un calo del 35,9%, con 2.765 vetture immatricolate a luglio 2018 (a luglio 2017 erano state 4.312).

Luglio 2018 Luglio 2017 Var. % Luglio 2017/2018 Privati 87.384 86.130 1,5 Noleggio Lungo Termine 21.045 17.481 20,4 Noleggio Breve Termine 2.765 4.312 -35,9 Altri Noleggi 3.348 2.176 53,9 Totale Noleggio 27.158 23.969 13,3 Società 38.905 37.179 4,6 Totale Immatricolazioni 153.447 147.278 4,2

ALIMENTAZIONI: CROLLO DIESEL, L’ELETTRICO TRIPLICA LE VENDITE

Il 2018 si conferma un anno di svolta nell’ambito delle alimentazioni: continua il trend negativo del diesel, che perde il 5,2%, in favore di alimentazioni alternative come il GPL, l’ibrido, l’elettrico (che triplica le vendite) ed il metano. La benzina, in crescita da mesi, conferma il trend, con un +11,3%.

Immatricolazioni per alimentazione, luglio 2018

Diesel: 78.303 (-5,2% rispetto a luglio 2017)

Benzina: 50.810 (+11,3% rispetto a luglio 2017)

GPL 12.460 (+8,5% rispetto a luglio 2017)

Ibride Elettriche 7.911 (+47% rispetto a luglio 2017)

Metano 3.322 (+67,8% rispetto a luglio 2017)

Elettriche 641 (+342,1% rispetto a luglio 2017)

LE AUTO PIÙ SCELTE

La classifica dei veicoli più venduti a luglio 2018 è, ancora una volta, dominata dalla Fiat Panda, con ben 7.814 immatricolazioni. I marchi del gruppo Fiat governano la classifica, con modelli come la 500X, la Tipo e la Compass nella top five.

FIAT PANDA 7.814 immatricolazioni FIAT 500X 5.302 immatricolazioni RENAULT CLIO 5.138 immatricolazioni FIAT TIPO 3.708 immatricolazioni JEEP COMPASS 3.676 immatricolazioni TOYOTA YARIS 3.486 immatricolazioni LANCIA YPSILON 3.455 immatricolazioni VOLKSWAGEN POLO 3.226 immatricolazioni JEEP RENEGADE 3.143 immatricolazioni FIAT PUNTO 3.096 immatricolazioni

BOOM JEEP: LUGLIO 2018 A +102,33%

JEEP ha registrato a luglio 2018 un aumento del 102,33%, raddoppiando nel giro di un anno le proprie vendite. A luglio 2017, le immatricolazioni del marchio Jeep furono 3.561, mentre lo scorso mese sono state ben 7.205. Il momento positivo del marchio dura da giugno 2009, ovvero da quando Mike Manley subentrò alla guida della casa automobilistica. Nell’arco di neanche un decennio, le vendite annuali sono passate da 300 mila veicoli ad oltre un milione e mezzo. Attualmente, a seguito dell’improvvisa scomparsa di Sergio Marchionne, Manley è stato eletto a capo del Gruppo FCA, con la speranza che il “boom Jeep” investa tutti i marchi del gruppo stesso.

Luglio 2018 Luglio 2017 Var. % Luglio 2017/2018 1) FIAT 26.537 29.512 -10,08 2) VOLKSWAGEN 12.885 9.484 35,86 3) RENAULT 11.109 8.037 38,22 4) FORD 9.759 10.145 -3,80 5) PEUGEOT 7.995 8.428 -5,14 6) OPEL 7.225 7.542 -4,20 7) JEEP / DODGE 7.205 3.561 102,33 8) TOYOTA 7.034 6.631 6,08 9) CITROEN 5.876 5.789 1,50 10) AUDI 5.250 5.293 -0,81

Come si evince dalla classifica, Jeep è il marchio che in questo mese ha registrato la maggiore crescita.

Protagonisti di prestazioni positive anche Volkswagen e Renault, che aumentano le immatricolazioni rispetto a luglio 2017 rispettivamente del 35,86% e del 38,22%. Continua, invece, il momento negativo di Fiat, con un’ulteriore perdita del 10%.

Com. Stam. Ric. Pubbl. fonte NoleggioSemplice.it,