Insularità. Figuccia: basta attese, domani in Aula voto decisivo per la dignità del popolo siciliano”

“I Siciliani non possono attendere ulteriori rinvii, per cui è fondamentale che nella seduta d’Aula di domani venga trattato il disegno di legge sull’insularità per il quale sono state raccolte migliaia di firme su tutto il territorio regionale”.

A dichiararlo è Vincenzo Figuccia, Deputato regionale e leader del movimento sicilianista CambiAmo la Sicilia.

“Lo Stato deve alla Sicilia oltre 150 miliardi di euro per la mancata applicazione dell’articolo 38 dello Statuto,

– prosegue Figuccia –

con l’inserimento del principio di insularità, potremmo garantire una parità di trattamento ai nastri di partenza per i siciliani, rispetto ai cittadini italiani che sono nati e cresciuti in altre regioni della penisola”.

“Porti, infrastrutture, costo della benzina, sanità, – continua il parlamentare – sono solamente alcuni degli indicatori che testimoniano la sperequazione esistente nel nostro paese tra le regioni del nord e quelle del sud, con particolare riferimento a regioni come la Sicilia e la Sardegna”.

“È inaccettabile che ai siciliani che si spostano, spesso per necessità di natura professionale, sanitaria o scolastica, verso altre mete o al contrario che chiunque da altri luoghi voglia arrivare in Sicilia, debba sopportare dei costi dei biglietti aerei spropositati all’eccesso”. – Tiene a precisare Figuccia –

“Domani guarderò in faccia tutti i capigruppo e tutti gli stessi parlamentari di maggioranza e opposizione, per distinguere tra coloro che hanno veramente a cuore le sorti della nostra terra da chi, invece, pensa a barattare la dignità del popolo siciliano, allo scopo di arrivare a Roma con il cappello in mano per beneficiare di piccoli vantaggi”. – Conclude il Deputato

